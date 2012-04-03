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SUPPORT AUTISM SPECTRUM DISORDER

Current Status: Untrusted (25)
By modupe aduloju
Tue Apr 3, 2012 2:21 AM
    Discuss:

    AUTISM.HELPFUL INFORMATION ABOUT AUTISM.

    PEOPLE ONTHE AUTISM SPECTRUM MAY

    NOT UBDERSTAND WHAT YOU SAY.

    APPEAR DEAF

    BE UNABLE TO SPEAK OR SPEAKS WITH DIFFICULTY

    ENGAGE IN REPETITIVE BEHAVIOURS

    ACT UPSET FOR NO APPARENT REASONS.

    APPEAR INSENSITIVE TO PAIN

    APPEAR ANXIOUS OR NERVOUS

    DART AWAY FROM YOU UNEXPECTEDLY.

    ENGAGE IN SELF -STIMULATING BEHAVIOURS.

    (i.e.HAND FLAPPING OR ROCKING)

     

    HELPFUL HINTS FOR INTERACTION.:

    SPEAK SLOWLY AND USE SIMPLE LANGUAGE

    USE CONCRETE TERMS

    REPEAT SIMPLE QUESTIONS

    ALLOW TIME FOR RESPONSES

    GIVE LOTS OF PRAISE

    DONOT ATTEMPT TO PHYSICALLY BLOCK

    SELF_STIMULATING BEHAVIOURS

    REMEMBER THAT EACH PERSON IS UNIQUE AND MAY ACT DIFFERENTLY THAN ANOTHER.

     

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