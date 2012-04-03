SUPPORT AUTISM SPECTRUM DISORDER

AUTISM.HELPFUL INFORMATION ABOUT AUTISM.
PEOPLE ONTHE AUTISM SPECTRUM MAY
NOT UBDERSTAND WHAT YOU SAY.
APPEAR DEAF
BE UNABLE TO SPEAK OR SPEAKS WITH DIFFICULTY
ENGAGE IN REPETITIVE BEHAVIOURS
ACT UPSET FOR NO APPARENT REASONS.
APPEAR INSENSITIVE TO PAIN
APPEAR ANXIOUS OR NERVOUS
DART AWAY FROM YOU UNEXPECTEDLY.
ENGAGE IN SELF -STIMULATING BEHAVIOURS.
(i.e.HAND FLAPPING OR ROCKING)
HELPFUL HINTS FOR INTERACTION.:
SPEAK SLOWLY AND USE SIMPLE LANGUAGE
USE CONCRETE TERMS
REPEAT SIMPLE QUESTIONS
ALLOW TIME FOR RESPONSES
GIVE LOTS OF PRAISE
DONOT ATTEMPT TO PHYSICALLY BLOCK
SELF_STIMULATING BEHAVIOURS
REMEMBER THAT EACH PERSON IS UNIQUE AND MAY ACT DIFFERENTLY THAN ANOTHER.